Pensioni: Fornero, ok quota 41 ma non è chiarito se l'età resta

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - "Quota 41 ok, ma sull'età non viene detto nulla visto che la legge che porta il mio nome parla di 67 anni: lasciate i 67 anni oppure li anticipate?". Lo ha chiesto l'ex ministro del lavoro Elsa Fornero intervenendo ad un dibattito all'interno del Forum Elle Active, aperto oggi all'università Cattolica di Milano.

"Questo fa una grossa differenza sulla spesa pensionistica - ha aggiunto- e la domanda è se oggi per il nostro welfare abbiamo bisogno di aumentare la spesa pensionistica o non ci siano altre voci di spesa prioritaria. E secondo me la risposta è sì ci sono altre priorità in Italia perché la povertà si annida soprattutto tra le famiglie giovani con bambini e sono i bambini prevalentemente in condizione di povertà e quindi ci preoccupiamo delle loro pensioni? No io direi preoccupiamoci del loro presente , della scuola, e dell'occupazione". Per quanto riguarda la proroga di Opzione Donna, Fornero ha ribadito che nasconde una 'sottile discriminazione ' rispetto agli uomini, con conseguenze sul calcolo pensionistico e influenzando anche le opportunità di carriera. (ANSA).