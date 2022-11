Pensioni: Calderone, faremo di tutto per intervenire

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Sulle pensioni abbiamo un appuntamento che è quello del 1 gennaio 2023 con lo scalone della legge Fornero e noi dobbiamo fare di tutto per evitare che questo avvenga perché potrebbe essere un elemento ulteriormente depressivo del mondo del lavoro": lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone intervenendo all'assemblea di Federmeccanica. "Ci saranno certo degli interventi ma per me quelli - ha spiegato - non saranno solo esclusivamente gli interventi a riforma di un contesto che è invece molto più ampio. Vedo una grande riforma delle pensioni che possa avere anche l'ambizione di ridistribuire pesi e contrappesi e di mettere in relazione tutte le gestioni. La gestione separata degli autonomi è sempre di più uno degli elementi che incrociamo nel corso della vita lavorativa". (ANSA).