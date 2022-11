Pensioni: Bonomi, basta andare avanti con quote

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Credo che se dobbiamo parlare di pensioni forse bisogna affrontare seriamente una riforma del sistema pensionistico e non andare avanti con 'quote'", avverte il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. L'incontro di ieri del ministro del Lavoro con le parti sociali? "Un incontro di conoscenza, vedremo quali saranno i provvedimenti", commenta a margine dell'assemblea di Federmeccanica.

"E' particolare che in questo paese quando si parla di lavoro si parla di pensioni.", rileva il leader degli industriali, e spiega: "Poi, se stiamo sul tema pensioni, e parlo di pensioni di vecchiaia, abbiamo già nove deroghe alla gestione a livello di Inps ci sono trenta comitati che gestiscono il sistema pensionistico, vari enti e casse private".

La Fornero? "Bisogna essere chiare: abbiamo fatto otto interventi di clausole di salvaguardia. Credo che sono stati molto pochi ad andare in pensione con la Fornero: con otto clausole di salvaguardia non c'è andato nessuno". (ANSA).