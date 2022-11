Lavoro: Stirpe, prossima settimana un documento di Confindustria

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Dobbiamo parlare meno e lavorare molto di più rispetto al passato. le idee sono chiare", dice il vicepresidente di Confindustria per il lavoro e le relazioni industriali, Maurizio Stirpe, preannunciando per la prossima settimana "un documento molto articolato" di Confindustria "su lavoro e relazioni industriali", rivolto al ministro del Lavoro dopo l'incontro di ieri con le parti sociali.

Un documento su "tre grandi linee", spiega. A partire dall'esigenza, oggi, di "aumentare potere d'acquisto" dei salari, passando per il taglio del cuneo fiscale che gli industriali sollecitano da tempo. Poi anche sulle "politiche attive del lavoro: ci si lavora ma ancora una è stata realizzata una buona soluzione". Ed ancora il tema della "sostenibilità del welfare pubblico nel rapporto con il welfare privato", come su sanità e previdenza complementare.

Ed "abbiamo una nostra proposta per superare la legge Fornero, diversa da quella dei sindacati, con "l'adozione in toto del regime contributivo per un problema di sostenibilità".

E "come terzo tema - dice ancora Stirpe, intervenendo all'assemblea di Federmeccanica- vorremmo parlare del reddito di cittadinanza: come sostegno a alla povertà ce n'è bisogno nel nostro Paese ma sui criteri qualche incertezza e qualche indeterminazione c'è" C'è poi "il tema della rappresentanza e della contrattazione collettiva. Se non lo risolviamo la contrattazione perderà sempre più vigore. E avremo tavoli come, quello di ieri con il ministro del Lavoro, con trentasei sigle, ognuno ha parlato minuti: è stata la fiera delle ovvietà, ed alla fine eravamo tutti stanchi, forse compreso il ministro". (ANSA).