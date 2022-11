Confindustria ai sindacati, presentiamo proposte insieme (2)

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Non lo chiamiamo patto, perchè porta male: ogni volta che parliamo di un patto poi succede qualcosa", scherza Stirpe, sul palco dell'assemblea di Federmeccanica accanto ai leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.

Non si chiamerà patto, ma è un nuovo invito a "lavorare a un tavolo tecnico" per poi portare le possibili soluzioni "ad un livello politico", un confronto tra i vertici delle parti sociali: e definire così "cinque o sei" proposte condivise da presentare insieme, come "visione delle parti sociali" "Non ci siamo mai sottratti al confronto ma per andare insieme bisogna discuterne e capire", dice Bombardieri.

"Parliamo nel merito: se ci sono le condizioni io sono d'accordo. Se ce la facciamo sono assolutamente d'accordo", dice Landini, precisando ancora: "Ma dobbiamo vedere nel merito".

"Condivido il metodo, discutiamo delle priorità", dice Sbarra: "Non chiamiamolo patto, chiamiamolo contratto, o protocollo di intesa, ma dobbiamo condividere le priorità che possano aiutare questo Paese a sollevarsi dalle macerie". (ANSA).