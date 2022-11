Bombardieri, sostenere redditi lavoro e pensioni

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Bisogna sostenere i redditi da lavoro e da pensione per sostenere i consumi. Lo afferma il numero uno della Uil, Pierpaolo Bombardieri intervenendo all'assemblea di Federmeccanica. "Se si riduce la capacita di spesa la recessione arriva molto più velocemente. Bisogna sostenere i consumi, non solo intervenendo sul cuneo fiscale, noi pensiamo si possano detassare gli aumenti contrattuali e la tredicesima".

Bombardieri poi ha affrontato il tema della prospettiva.

"Discutiamo sempre delle emergenze, vorremmo avere la possibilità di capire come anche insieme discutiamo su come si trasforma e come si ricostruisce il nostro Paese e come coniughiamo il cambiamento e lo sviluppo con la salvaguardia dei posti di lavoro. Su questo la discussione si deve ancora aprire". (ANSA).