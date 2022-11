Ucraina:Coop aderisce alla manifestazione per la pace a Roma

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Coop parteciperà alla manifestazione nazionale per la pace organizzata da Europe For Peace che si terrà domani, 5 novembre 2022, a Roma. Le cooperative di consumatori stanno raccogliendo le iscrizioni con l'obiettivo di ottenere una grande adesione da parte dei soci Coop per chiedere il cessate il fuoco e l'apertura a un negoziato "Il conflitto in Ucraina ormai da febbraio fa vittime e distrugge una terra che si è dimostrata essere una risorsa per l'intero pianeta - sottolineano da Coop -. Dopo mesi di tentativi includenti di trattativa l'invasione della Russia continua oggi a fare strage di vite innocenti, a colpire popolazioni civili, distruggere non solo obiettivi militari, ma anche edifici civili, scuole, ospedali, intere vite e famiglie".

"Un'aggressione che non ha giustificazione e che vede oggi la Russia alzare ancora di più i toni del conflitto fino a minacciare una guerra nucleare - proseguono -. L'Italia, l'Europa e il mondo devono ribadire in ancora di più il sostegno alle popolazioni colpite, la difesa al diritto alla libertà e all'autodeterminazione e operare senza tregua per la cessazione delle ostilità e per l'apertura di un negoziato. Pace e libertà sono necessità inscindibili e globali".

L'adesione di Coop alla manifestazione nazionale per la pace è parte integrante della campagna #CoopforUcraina, partita a marzo al fianco di Unhcr, Medici Senza Frontiere e Comunità di Sant'Egidio, a sostegno della popolazione ucraina. (ANSA).