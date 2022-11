Tessile: Piacenza 1733 compra il 100% di Lanificio Cerruti

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - Il gruppo Piacenza, azienda di tessuti e abbigliamento, ha acquisito il 100% della società Lanificio F.lli Cerruti. Un'operazione dettata dalla condivisione di "valori, tradizione e territorio" e che "si inserisce in una strategia di crescita in ordine di proposte e internazionalizzazione".

Lanificio F.lli Cerruti è sempre stata un'azienda a conduzione familiare fino all'ingresso nel 2018 del fondo Njord Partners.

L'acquisizione permette al l gruppo Piacenza 1733 di crescere in campo internazionale in particolare sul mercato asiatico, incorporando gli uffici di Tokyo e Hong Kong di proprietà del Lanificio Cerruti. "Siamo fieri e orgogliosi - dice Carlo Piacenza, amministratore delegato del gruppo - di raccogliere il testimone di chi ci ha preceduto e di poter preservare un lanificio storico, sinonimo di pura bellezza, con cui condividiamo il percorso di innovazione e evoluzione tra due realtà che credono da sempre fortemente nel territorio e nel rispetto delle persone, senza trascurare, ma anzi dando grande spessore al tema della sostenibilità". (ANSA).