Superbonus: de Bertoldi (FdI),Urso e Calderone evitino crisi

(ANSA) - CATANIA, 04 NOV - "Lancio un appello ai ministri delle Imprese e del Lavoro, Adolfo Urso e Marina Calderone, affinché pongano urgentemente al Consiglio dei ministri la questione del Superbonus 110%, per evitare che, visti gli attuali problemi sull'agevolazione, dovuti ai continui cambi normativi sul fronte della cessione dei crediti, si debba aprire un tavolo di crisi per migliaia di aziende, di lavoratori della filiera delle costruzioni e di professionisti". A dirlo, stamani a Catania, dal palco del convegno dell'Anc (Associazione nazionale commercialisti), il deputato di FdI Andrea de Bertoldi, che secondo alcuni 'rumors' sarebbe tra i probabili candidati per la presidenza della Commissione Finanze della Camera, che ha parlato di "33.000 imprese a rischio fallimento" e di "150.000 posti di lavoro in pericolo, a causa di oltre 6 miliardi di crediti d'imposta bloccati per le inconcepibili posizioni dei precedenti governi", ha concluso. (ANSA).