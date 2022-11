Pnrr: protocollo d'intesa Unicredit - Camera Commercio Roma

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Unicredit e la Camera di Commercio di Roma hanno firmato oggi un protocollo d'intesa. Unicredit ha messo a disposizione un plafond da 1 miliardo di euro per sostenere le necessità finanziarie delle imprese che realizzeranno i progetti previsti dal Pnrr e per il Giubileo 2025 nell'area romana.

"Il nostro obiettivo è sostenere concretamente le imprese, affinché possano cogliere le grandi opportunità di crescita presenti in questa fase molto complessa: il Pnrr e il Giubileo 2025. Fare rete è ciò che chiediamo alle imprese: ma è anche ciò che i soggetti responsabili dello sviluppo devono, per primi, puntare a fare - ha detto il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti -. La nostra istituzione si impegna a sensibilizzare tutto il tessuto produttivo, anche attraverso la rappresentanza associativa, sull'importanza di sviluppare una progettualità mirata per cogliere le ingenti risorse economiche a disposizione".

"Si tratta di occasioni importanti per rilanciare l'attrattività internazionale della Capitale - ha spiegato il responsabile per il Centro di Unicredit Italia, Roberto Fiorini -. In quanto principale banca operante sul territorio e istituto di riferimento per gli stakeholders locali, con la firma di questo accordo confermiamo la nostra volontà di essere al fianco delle imprese del territorio, aiutandole a cogliere le numerose occasioni di investimento che si presenteranno nei prossimi anni". (ANSA).