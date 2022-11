Pensioni: Calderone, necessaria una riforma complessiva

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Sulle pensioni "confermo quello che ha già detto la presidente Meloni alle Camere, si lavora per riconfermare alcuni interventi" nella legge di Bilancio "e per valutare in che modo introdurre altre forme di flessibilità pensionistica che siano sostenibili. C'è poi la necessità di intervenire con una riforma di sistema complessiva. Sarà necessaria indipendentemente dagli interventi che sarà possibile fare in manovra". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, al termine dell'incontro con le parti sociali. La riforma Fornero, ha aggiunto, "ha portato a otto salvaguardie". (ANSA).