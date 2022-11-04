Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 308 VENERDI' 04 NOVEMBRE 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 19:59

          Petrolio: chiude in calo a New York a 88,17 dollari

        2. 19:08

          Bmw: trimestre in crescita, ma la Borsa boccia le stime sul 2022

        3. 18:18

          Gas: chiude in calo sopra quota 125 euro al MWh ad Amsterdam

        4. 18:05

          Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 216,3 punti

        5. 18:03

          Mps perde 5,4% in Borsa, vale 200 milioni meno dell'aumento

        6. 17:49

          Borsa: Europa chiude contrastata, Parigi -0,54%, Londra +0,61%

        7. 17:37

          Borsa: Milano chiude in calo, -0,43%

        8. 17:29

          ++ Gas: Arera, la bolletta a ottobre scende del 12,9% ++

        9. 17:08

          Borsa: Europa cede nel finale con Wall Street, Milano -0,65%

        10. 14:58

          Borsa: Europa debole, pesano titoli di Stato, Milano -1,25%

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie