Mantovano, comitati interministeriali su made in Italy e mare

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Abbiamo approvato due decreti: uno di proroga del commissariamemto della sanità in Calabria e altre proroghe" e quello riguardante i ministeri che "ha due finalità: la prima è rendere corente la sostanza delle competenze di ciascun ministero alla nuova denominazione e l'istituire due comitati interministeriamli: uno sul made in Italy e uno mare pronti a coordinare e razionalizzare su due settori di interesse strategico" in rapporto "efficace tra le competenze dei vari ministeri". Così il sottosegretario Alfredo mantovano nella conferenza stampa dopo il Cdm. Il comitato "elabora un indirizzo strategico" tenendo conto delle comptenze dei ministeri" su una risorsa che va considerata nel suo insieme per conseguire meglio gli obiettivi che si intendono raggiungere". (ANSA).