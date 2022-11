Lavoro: Confprofessioni, ok tavolo Calderone su Partite Iva

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Il ministro del Lavoro Marina Calderone ha annunciato un tavolo sul lavoro autonomo che si terrà la prossima settimana, accogliendo così le nostre richieste di misure specifiche per tutelare professionisti e partite Iva, pesantemente colpiti dalla crisi economica". È quanto ha affermato oggi il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, al termine dell'incontro con le parti sociali, sostenendo come la titolare del dicastero di via Veneto conosca "benissimo la realtà delle professioni e oggi il lavoro autonomo in Italia sconta gravi ritardi in termini di tutele. Nelle passate legislature sono stati fatti passi avanti con il Jobs act degli autonomi e con l'Iscro, ma adesso è arrivato il momento di lanciare un nuovo progetto normativo, che metta al centro la persona con i suoi valori e bisogni di welfare, a prescindere dalla qualificazione del rapporto", ha aggiunto. Per il vertice di Confprofessioni, poi, "crisi economica e inflazione pesano sui rinnovi contrattuali. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare produttività, risultati, merito e competenze, ma occorre intervenire abbassando il costo del lavoro. Se il taglio del cuneo fiscale e contributivo rimane un tema centrale per sostenere l'occupazione, in una fase di forte incertezza economica la detassazione e la decontribuzione degli aumenti salariali concordati dalle parti sociali può rappresentare una soluzione più efficace per fronteggiare la perdita del potere d'acquisto delle famiglie e lavoratori", termina la nota. (ANSA).