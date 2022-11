Lavoro: Confesercenti, positiva apertura al dialogo da Calderone

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "E' stato un incontro per forza di cose ancora interlocutorio, ma che comunque getta le basi per una collaborazione potenzialmente proficua tra il ministero e le parti sociali. Abbiamo registrato un'apertura al dialogo positiva, e accogliamo con soddisfazione l'apertura di tavoli settoriali e tematici". Così la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, a proposito dell'incontro tra la ministra del Lavoro, Marina Calderone, con le parti sociali.

"Bene la volontà di intervenire su temi che ci stanno a cuore, dalla semplificazione normativa alle misure per favorire l'occupazione giovanile, fino alla revisione delle politiche attive e della riforma degli ammortizzatori sociali, che va calibrata sulla tenuta effettiva. A questo proposito, abbiamo chiesto di attivare l'Osservatorio su questa riforma: è tempo di valutarne esiti ed impatti e di intervenire sulle incongruenze si sistema, sempre in un'ottica di riduzione degli oneri, congelando l'aumento delle aliquote Fis previsto da gennaio 2023. Da solo - sottolinea De Luise - avrebbe un impatto di quasi 200 milioni di euro sulle imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Un incremento netto del costo del lavoro che, soprattutto in questo momento difficile, non può che avere un impatto negativo sull'attività delle piccole imprese e sull'organizzazione del lavoro". (ANSA).