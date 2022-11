Lavoro: Confcommercio, proposte da ammortizzatori a pensioni

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Ammortizzatori sociali, contratto nazionali e riduzione del costo del lavoro, interventi per aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori, incremento ed estensione della deducibilità dei contributi versati alle forme sanitarie e pensionistiche integrative, riduzione dell'aliquota contributiva per il finanziamento degli indennizzi per la cessazione delle attività commerciali, pensioni: questi i punto che Confcommercio - spiega l'associazione - ha posto all'attenzione del ministro del Lavoro, Marina Calderone, nell'incontro in corso al ministero con le parti sociali.

"E' necessario che l'aumento graduale dei costi per le imprese, connessi alla riforma degli ammortizzatori sociali, sia prorogato fino a tutto il 2023 come pure si evidenzia la necessità di dare forma compiuta all'applicazione del principio bonus/malus all'impianto della riforma, che incida non solo sulla contribuzione addizionale ma anche su quella ordinaria", chiede Confcommercio. Che sottolinea "la necessità di decisi interventi di riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul costo del lavoro, e di misure di detassazione degli aumenti contrattuali" Tra i diversi punti, si chiede di "valorizzare" le azioni di welfare che consentono ai datori di lavoro di aumentare il potere d'acquisto dei dipendenti, come per il pagamento delle utenze domestiche. Mentre "riguardo al tema previdenziale occorre avviare un percorso che, pur ripristinando un meccanismo di flessibilità in uscita, garantisca la sostenibilità complessiva del sistema ed una stabilità futura delle norme che consenta una migliore programmazione del futuro sia per le aziende che per gli stessi lavoratori. Un obiettivo che può essere raggiunto individuando un mix tra contribuzione versata ed età anagrafica, che sia coerente con le attuali dinamiche demografiche e che soprattutto conservi un saldo ancoraggio del sistema previdenziale ai principi cardine del modello contributivo, salvaguardando la corrispondenza attuariale tra contribuzione versata e prestazioni e modificando la prestazione attesa in base all'età effettiva di pensionamento". (ANSA).