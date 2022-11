Lavoro: Confartigianato, assicurare centralità a dialogo sociale

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Assicurare centralità al dialogo sociale e al ruolo dei corpi intermedi e della contrattazione nella regolazione del lavoro". Sono le indicazioni espresse oggi dal presidente di Confartigianato Marco Granelli, durante l'incontro della ministra del Lavoro, Marina Calderone, con le parti sociali. Granelli, spiega una nota, "nel ribadire la contrarietà al salario minimo per legge, ha chiesto la valorizzazione delle esperienze di bilateralità che nell'artigianato hanno una consolidata e proficua storia di relazioni sindacali di tipo partecipativo anche nella gestione degli ammortizzatori sociali. Il presidente di Confartigianato ha poi sollecitato la semplificazione delle norme in materia di lavoro e ha evidenziato la necessità di affrontare il problema delle imprese a reperire manodopera qualificata con politiche attive e strumenti come l'apprendistato professionalizzante, che deve diventare il principale canale di accesso dei giovani nel mondo del lavoro, l'apprendistato duale, l'alternanza scuola lavoro, l'istruzione professionalizzante. Granelli ha altresì chiesto che, in tema di norme anti Covid, venga eliminata la responsabilità in capo al datore di lavoro in caso di contagio del dipendente". (ANSA).