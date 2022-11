Germania:Pmi servizi risale a 46,5 ma settore in contrazione

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Il settore dei servizi in Germania rimane in contrazione, l'indice Pmi S&P mostra un ottobre difficile a 46,5 in ottobre, per la quarta volta sotto la soglia dei 50 punti anche se in miglioramento rispetto ai 45 punti di settembre. L'indice S&P Global Germany Composite PMI è invece peggiorato scendendo a 45.7 da 45.1 di settembre, ma è risultato migliore delle attese. (ANSA).