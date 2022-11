Fisco: Cuchel (Anc), governo estenda rottamazione cartelle

(ANSA) - CATANIA, 04 NOV - "La riforma fiscale è una delle priorità di questo Paese. Non è più possibile fare i conti con un fisco schizofrenico e ingestibile. Serve una riforma complessiva che possa portare valore aggiunto alla ripresa del Paese. A partire dalla necessità di semplificare e riequilibrare i ruoli tra fisco e contribuente. Due punti che possono essere un volano di ripresa economica importante". Lo ha affermato Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, al forum 'Professione commercialista, ripartire dalle riforme' promosso dall'Anc in collaborazione con la sezione di Catania e con l'Odcec catanese.

"Al nuovo governo - ha aggiunto - chiediamo un'attenzione e una collaborazione stretta con il nostro mondo per dare impulso a una riforma non frettolosa che sostenga imprese e famiglie.

Sarebbe un segnale importante partire subito con una pace fiscale, prevedendo l'estensione della rottamazione alle cartelle 2018-2021".

"Sulla riforma tributaria - ha proseguito Cuchel - abbiamo ottenuto il giudice professionale ma serve una riforma complessiva perché sull'indipendenza della struttura dal Mef bisogna continuare a lottare. Se l'intero sistema è incardinato nel ministero non si potrà mai avere una terzietà reale e il rischio di trovarsi in una condizione imbarazzante è reale".

(ANSA).