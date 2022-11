Fisco: Anc (commercialisti), dialogo col governo su riforma

(ANSA) - CATANIA, 04 NOV - La riforma fiscale "è una delle priorità di questo Paese", ma occorre un restyling che "possa portare valore aggiunto alla ripresa del Paese. A partire dalla necessità di semplificare e riequilibrare i ruoli tra fisco e contribuente", dunque "al nuovo governo chiediamo un'attenzione e una collaborazione stretta con il nostro mondo per dare impulso a una riforma non frettolosa che sostenga imprese e famiglie". A parlare così il presidente dell'Anc (Associazione nazionale commercialisti) Marco Cuchel, dal palco del convegno del suo sindacato, oggi, a Catania, cui hanno preso parte alcuni parlamentari fra cui il deputato di FdI Andrea de Bertoldi, secondo cui sarebbe "fondamentale l'utilizzo della leva fiscale, sempre impiegata finora per favorire il debito pubblico, per veicolare nuove risorse nell'economia reale. Consentitemi - ha aggiunto - di lanciare un appello ai ministri Adolfo Urso e Marina Calderone, affinché si facciano promotori all'interno del Consiglio dei ministri di un tavolo tecnico urgente sulla questione del Superbonus che, visto il perdurare dei problemi legati ai continui cambi normativi sulla cessione dei crediti, rischia di generare una delle più grandi crisi economiche che travolgerebbe migliaia di aziende, lavoratori e professionisti".

Nel frattempo, per l'onorevole del M5s Emiliano Fenu "bisogna rasserenare il rapporto tra Fisco, Stato e contribuenti" e "con la massima trasparenza nell'approccio con i contribuenti, consentendo loro di poter accedere a tutti i dati che li riguardano e che sono in possesso dell'Agenzie delle Entrate", mentre per l'esponente del Pd Chiara Gribaudo "c'è tanto da fare anche sul tema del cuneo fiscale e dall'opposizione arriverà senz'altro un apporto costruttivo su questi temi nell'interesse generale del Paese". A Catania, in merito alla riforma tributaria, la deputata di FdI Daniela Dondi ha detto che "passare l'intero sistema al ministero della Giustizia (da quello dell'Economia, ndr) consentirebbe di ottimizzarlo, nel rispetto del contribuente che deve poter contare sull'indipendenza del sistema, senza avere il minimo dubbio che ci possa essere un conflitto di interessi per chi deve giudicare". (ANSA).