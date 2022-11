Confindustria Venezia-Belluno lancia scuola Imprenditori

(ANSA) - VENEZIA, 04 NOV - Sviluppare idee di business e creare nuove aziende. È quanto propone la prima Scuola per Imprenditori promossa da Confindustria, 4.Manager, Sistemi Formativi Confindustria e Luiss Business School, in collaborazione con Confindustria Venezia e Confindustria Belluno Dolomiti. Un percorso annuale di alta formazione rivolto a manager, giovani professionisti, dirigenti non occupati che operano nelle aziende italiane e, in generale, a quanti desiderano mettersi in gioco nel fare impresa.

Le lezioni, che prenderanno il via il 25 novembre, si terranno a Venezia nella sede Confindustria e i sabati all'interno dell'HUB di Luiss a Belluno. Tra i docenti, accademici ed esperti della prestigiosa Faculty Luiss.

"Il nostro sistema industriale, caratterizzato da un dinamico tessuto di PMI, è chiamato ad affrontare il delicato processo del ricambio generazionale - commenta il presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese -. Un percorso che richiede cultura d'impresa e precise competenze manageriali, per riuscire a rispondere con prontezza alle nuove sfide imposte dagli scenari economici e geopolitici. Abbiamo quindi bisogno di figure adeguate a guidare il Nordest verso la transizione ecologica, l'innovazione, la trasformazione del mercato del lavoro determinata dalla rivoluzione digitale e accelerata dalla pandemia. Servono imprenditori visionari - conclude -, capaci di individuare ed applicare soluzioni inedite per affrontare i mercati globali, donne e uomini in grado di ideare e sviluppare startup innovative ad elevato contenuto tecnologico". (ANSA).