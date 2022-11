Borsa: nel 2022 quotazioni in Europa crollano di circa 66%

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - In un contesto internazionale condizionato da inflazione crescente, tassi di interesse in aumento e liquidità ridotta, le nuovo quotazioni nei diversi mercati dei capitali internazionali registrano una forte diminuzione. Si assiste, infatti, a un rallentamento in tutta Europa, con una previsione di operazioni a fine 2022 in contrazione di due terzi rispetto alle circa 3.000 del 2021.

È quanto emerge da un report di EnVent Capital Markets, investment banking specializzata nell'assistenza alle imprese del Mid&Small Market, che ha messo a confronto i primi nove mesi dell'anno dei principali mercati Small Cap Europei.

"Il perdurare delle avverse condizioni macroeconomiche e l'incertezza degli scenari internazionali continuano a influenzare negativamente anche i mercati borsistici europei, tuttavia, il comparto delle Small Cap evidenzia una maggior capacità di adattamento e flessibilità, con il maggior numero di Ipo rispetto agli altri segmenti, se si esclude il 'private placement'", spiega il rapporto.

Lo studio rileva che nei primi 9 mesi di quest'anno in particolare a Milano si sono registrate 17 Ipo, con una raccolta pari a 831 milioni, rispetto ai 44 collocamenti del 2021 e gli 834 milioni raccolti, mentre i delisting sono stati sette.

