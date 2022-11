Bombardieri, tra emergenze recupero potere d'acquisto e pensioni

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Ci sono "alcune emergenze" da affrontare: "recuperare il potere d'acquisto, prevedere la detassazione degli aumenti contrattuali e delle tredicesime, dare risposte immediate sulle pensioni e sulla sicurezza sul lavoro. Abbiamo chiesto alla ministra di attivare tavoli settoriali. Cgil, Cisl e Uil hanno proposte unitarie, discutere con 26 sigle rischia di essere una perdita di tempo". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dopo l'incontro con la ministra del Lavoro, Marina Calderone. E' stato un primo incontro per "una presa di contatto, ci siamo conosciuti, abbiamo augurato alla ministra buon lavoro dopodiché abbiamo illustrato quelle che per noi sono le emergenza. E abbiamo chiesto di farsi carico di portare alla presidente del Consiglio la nostra esigenza di dare risposte per il recupero del potere acquisto di lavoratrici, lavoratori e pensionati e di farsi portavoce per aprire subito un tavolo sulle pensioni", ha detto il leader della Uil. (ANSA).