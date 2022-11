Blu Service, cooperativa ricorre alla cig per 39

(ANSA) - VERBANIA, 04 NOV - Da lunedì scorso, lo stabilimento Blu Service di Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola) dove per anni sono state assemblate le caffettiere moka Bialetti è chiuso. La cooperativa, che a settembre aveva annunciato il procedimento di licenziamento collettivo di 39 dipendenti salvo poi fare dietrofront la scorsa settimana, ha deciso di ricorrere alla cassa integrazione fino a dicembre.

All'origine di tutto, il mancato rinnovo della commessa di Bialetti, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Ma con due mesi di anticipo, a Ornavasso non si lavora più: "Non abbiamo più materiale per assemblare caffettiere, da Bialetti non arrivano più i pezzi" spiega all'ANSA Mariella Ferramosca, amministratrice delegata di Blu Service.

Questa settimana, parte delle dipendenti sono state impiegate nel sito di Vaprio d'Agogna (Novara), altre hanno smaltito le ferie. "Finora nessuno ha fatto ore di cassa integrazione - prosegue Ferramosca - e credo che sarà così anche settimana prossima. L'obiettivo è usare meno possibile gli ammortizzatori sociali".

Tutto questo in attesa che, con l'anno nuovo, si possa tornare a lavorare anche nello stabilimento nel Vco: "Abbiamo contatti in corso con nuovi clienti, con qualcuno abbiamo cominciato a trasferire della merce. La possibilità di utilizzare parte del personale a Ornavasso per queste nuove commesse c'è, anche se adesso non sappiamo ancora quante persone riusciremo a collocare". I nuovi clienti potrebbero essere del settore rubinetterie e articoli casalinghi e Blu Service potrebbe occuparsi inizialmente di logistica, stoccaggio della merce e in alcuni casi della gestione di ordini, come già fa a Vaprio d'Agogna. (ANSA).