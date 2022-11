A Milano master 'Made in Italy-Modello Digitale Italiano'

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Fondazione Accademia di Comunicazione di Milano inaugura la stagione della formazione con il primo master 'Made in Italy - Modello Digitale Italiano', destinato ai neo laureati e con un approccio pragmatico alla classe dirigente di Istituzioni e aziende.

Il professor Michelangelo Tagliaferri, presidente della Fondazione Accademia di Comunicazione, ha chiamato a redigere il progetto del master Pier Domenico Garrone, fondatore de Il Comunicatore Italiano.

"Intendiamo contribuire a colmare con il master Modello Digitale Italiano del Made in Italy il gap culturale misurato come molto scarso nelle competenze italiane dalla Commissione Europea che da troppi anni classifica il nostro Paese agli ultimi posti con l'indice Digital Economy and Society Index - spiega Tagliaferri -. Lo facciamo investendo in un percorso formativo dove si affrontano i temi reali della Comunicazione con il metodo 'scuola - bottega' che ci distingue sul mercato internazionale con il 100% di occupati. La presenza di testimonianze delle Istituzioni, dell'Editoria, dell'Economia, dell'Arte grazie al format in digitale e in presenza, nella storica sede milanese di via Savona, permetterà dal prossimo marzo di creare la prima editoria contemporanea della Comunicazione, totalmente italiana, dedicata al Made in Italy".

(ANSA).