Tessile: Panno Casentino, ora è un marchio registrato

(ANSA) - SOCI (AREZZO), 03 NOV - Il Panno Casentino, tessuto con la particolare colorazione arancio, è ora un marchio registrato. Lo rende noto la Provincia di Arezzo capofila dell'iniziativa che punta anche al riconoscimento di "marchio collettivo geografico Ig". I dettagli sono stati illustrati in una conferenza stampa nella sede della Provincia, alla presenza - tra gli altri - della presidente Silvia Chiassai Martini, della parlamentare Tiziana Nisini (Lega) e dal presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena Massimo Guasconi. "Ritengo - ha detto il presidente della provincia di Arezzo Silvia Chiassai Martini - che sia un dovere per l'istituzione che rappresento, sostenere e promuovere i prodotti tipici del nostro territorio.

Per questo motivo, insieme alla onorevole Tiziana Nisini, al presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi e alla Cgil stiamo procedendo alla registrazione del marchio del Panno del Casentino".

Abbiamo incontrato le aziende interessate a questo comparto, ovvero la Tacs, Krima srl, Manifattura Casentinese, Tessitura Rd srl, Tessilnova, che hanno dimostrato grande interesse verso la realizzazione e la registrazione del marchio. In collaborazione con la Camera di Commercio, stiamo dando avvio alle procedure a carico della Provincia", "contemporaneamente, stiamo lavorando alla stesura del disciplinare di produzione, in attesa dell'approvazione del nuovo regolamento per la protezione di prodotti artigianali, che tengano conto delle specificità locali permettendone la valorizzazione e la tutela delle tradizioni produttive".

Il progetto è pienamente in linea con la mission del nuovo Ministero delle imprese e del made in Italy, che mira proprio alla tutela della filiera produttiva strategica e delle eccellenze del nostro Paese". Soddisfatti l'onorevole Tiziana Nisini e il presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena Massimo Guasconi. "Un'iniziativa - hanno detto - che col coinvolgimento delle associazioni economiche di categoria, di quelle sindacali e di tutti gli enti territoriali interessati, potrà contribuire alla crescita produttiva ed al radicamento di una eccellenza della tradizione tessile". (ANSA).