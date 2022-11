'Tessile e salute', focus sul rapporto con il consumatore

(ANSA) - BIELLA, 03 NOV - Il rapporto con il consumatore è al centro del convegno annuale dell'Associazione Tessile e Salute - Impresa Sociale, in programma venerdì 18 e sabato 19 novembre a Città Studi, Biella. Dopo anni di focus sul lato delle imprese, si sta consolidando una relazione di scambio e ascolto fra l'associazione e i consumatori. "E' solo partendo dai consumatori, lavorando per favorirne una piena consapevolezza e responsabilizzazione nei confronti della transizione stessa, per adattarne le abitudini e i consumi, che è possibile modificare i comportamenti delle imprese e dei produttori, modificando a cascata tutta la catena del valore", ha detto, oggi, alla presentazione del convegno, il presidente Angelo Del Favero.

"Tessile e Salute è impegnata nella realizzazione di una scuola permanente di formazione alla sostenibilità e circolarità, rivolta a imprenditori e consumatori - ricorda il direttore, Marco Piu -. Lo sbocco naturale di tale percorso formativo vorrebbe essere quello del manager della circolarità, figura professionale attualmente inesistente". (ANSA).