Professioni: notai, figli del merito, a servizio dello Stato

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Fa specie la discussione in corso circa il fatto che l'attuale Governo abbia intitolato un ministero non soltanto all'Istruzione, ma anche al merito: il merito è il corrispettivo della libertà, che si esprime come responsabilità e come laboriosità, premiandone, nella giusta misura, il corretto esercizio e non è affatto, come da taluno si afferma, il contrario dell'inclusione che va sicuramente coltivata e difesa. Ma noi siamo figli del merito così correttamente declinato". Con queste parole il presidente del Consiglio nazionale del Notariato Giulio Biino ha aperto, oggi pomeriggio, a Roma, i lavori del 56° congresso nazionale della categoria professionale, spiegando come i notai abbiano "superato un concorso difficile il cui buon esito dipende esclusivamente dal merito. Siamo un'istituzione che non è soltanto parte dello Stato: è lo Stato stesso. E, in quanto Stato, ci poniamo al suo servizio". Definendo, inoltre, i suoi colleghi "i professionisti della legalità e della certezza del diritto", il vertice della categoria ha aggiunto: "Siamo pronti a dare il nostro contributo nella scrittura delle norme per renderle semplici, chiare e facilmente intelligibili. Siamo convinti assertori della semplicità, non della semplificazione a tutti costi. A problemi complessi corrispondono soluzioni complesse cui, però, si deve arrivare attraverso percorsi semplici e norme semplici", ha incalzato Biino. (ANSA).