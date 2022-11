Professioni: i notai sono 5.143, avanzano donne (ora al 38%)

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Nella nostra Penisola i notai sono 5.143, e la categoria professionale - riunita da oggi a sabato, a Roma, nel congresso annuale - ha "una forte componente femminile, che è passata dal 17% nel 1991 al 38% del 2022 (vi sono 1962 donne e 3181 uomini)". Lo fa sapere all'ANSA lo stesso Consiglio nazionale del Notariato. "È un trend in continua crescita, poiché circa il 50% dei vincitori del concorso notarile e donna", si apprende. I notai stanno attraversando un profondo ricambio generazionale, il 36% della categoria è entrata in servizio da meno di 10 anni e le donne rappresentano il 48% dei notai under40. Va rammentato, infine, che l'accesso alla professione è subordinato al superamento di un concorso, gestito dal ministero della Giustizia ed "il rigore della prova è tale da sfatare il luogo comune dell'ereditarietà dell'attività lavorativa: oltre l'82% dei notai, infatti, non è figlio di notaio". (ANSA).