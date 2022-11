Pensioni: Durigon, obiettivo è non tornare alla legge Fornero

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Sulle pensioni "non si può tornare alla legge Fornero: questo è l'obiettivo primario e cercheremo di portarlo avanti. La ministra Calderone ha già convocato un incontro, domani avremo un incontro di ascolto per sentire le parti sociali". Qualsiasi intervento si metterà in campo "andrà in una cornice di finanziaria". Così il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, Claudio Durigon, a Radio 24.

