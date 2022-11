Lavoro: Istat, +46mila occupati a settembre, +316mila annuo (2)

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Nel confronto mensile, indica inoltre l'Istat diffondendo le stime degli occupati e disoccupati a settembre, l'occupazione aumenta per gli uomini e le donne, per i dipendenti permanenti mentre diminuisce per i dipendenti a termine (-20 mila, -0,6%) e gli autonomi (-16 mila, -0,3%). Il numero di persone in cerca di lavoro cresce dello 0,4%, pari a +8mila unità rispetto ad agosto.

Nell'arco dei dodici mesi l'occupazione cresce soprattutto tra i dipendenti permanenti ma anche tra i dipendenti a termine (+29 mila, +0,9%) e tra gli autonomi (+83 mila, +1,7%). Rispetto a settembre 2021, diminuisce il numero di persone in cerca di lavoro (-11,8%, pari a -266mila unità) e il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-2,6%, pari a -344mila).

Confrontando il terzo trimestre con quello precedente, si registra una diminuzione del numero di occupati di 22mila unità, pari allo 0,1%.

Il calo dell'occupazione registrato nel confronto trimestrale si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-2,4%, pari a -48mila unità) e alla crescita degli inattivi (+0,3%, pari a +40mila unità). (ANSA).