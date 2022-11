Lavoro: Cna, a settembre occupazione artigiani +2% su anno

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - L'occupazione nell'artigianato e nelle piccole imprese a settembre è diminuita dello 0,5% rispetto ad agosto ed è aumentata del 2% rispetto a settembre 2021. Lo rileva l'Osservatorio lavoro della Cna spiegando che a trainare l'incremento sono state le condizioni metereologiche favorevoli, che hanno sostenuto il turismo e più in generale le attività all'aperto.

A settembre - secondo la ricerca fatta su base campionaria su 19mila imprese associate che occupano circa 140mila dipendenti - sono aumentate del 2,7% le assunzioni e del 4,2% le cessazioni.

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali i più utilizzati sono i contratti a tempo determinato (applicati al 54% dei nuovi assunti), contratti - spiega la Cna - "che assicurano ai 'piccoli' la flessibilità di cui hanno bisogno e ai dipendenti retribuzione e diritti garantiti anche ai contrattualizzati a tempo indeterminato. Rimarchevoli sono anche i segni 'più' per i contratti a tempo indeterminato (+14%) e per l'apprendistato (+19,8%), testimonianza di quanto, nonostante il perdurare dei fattori socio-economici di incertezza dovuta alla crisi internazionale e alle sue conseguenze, le imprese artigiane, micro e piccole puntino sul consolidamento degli organici".

