Lavoro: accordo Adecco-Confesercenti su incontro domanda-offerta

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Accordo di collaborazione tra Adecco e Confesercenti volto a valorizzare l'occupabilità delle persone e coltivare le competenze e i talenti necessari allo sviluppo delle aziende, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese: l'obiettivo è favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

"Siamo particolarmente orgogliosi dell'accordo, fondamentale per affrontare concretamente il problema della carenza di profili qualificati registrato nei mesi scorsi. Oggi, a fronte di una ripresa di molti settori economici, compreso il turismo, è indispensabile un recupero della relativa forza lavoro: per riuscirci, dobbiamo generare un processo basato su attività formative di re-skilling, in grado di sostenere la creazione dei profili qualificati necessari", ha affermato Claudio Soldà, Csr & Public affairs director di The Adecco Group Italia.

"La difficoltà di reperimento di lavoratori colpisce in particolare il turismo e la ristorazione. Anche negli ultimi mesi, nonostante le difficoltà legate a caro-energia e inflazione, le imprese che avrebbero la possibilità di assumere non riescono a trovare personale adeguatamente preparato. Con Adecco, ci siamo dati l'obiettivo di formare i professionisti che abbiano le competenze necessarie per colmare questo gap tra domanda e offerta", ha affermato il segretario generale di Confesercenti, Mauro Bussoni.

La collaborazione vedrà progetti specifici e, nel medio-lungo periodo, la realizzazione di una piattaforma dedicata alla gestione dei curricula al fine di creare un database che possa prontamente rispondere alle esigenze del mercato. (ANSA).