Inps Servizi avvia internalizzazione del contact center Inps

ROMA, 03 NOV - Inps Servizi avvia la fase operativa dell'internalizzazione del servizio di Contact Center Multicanale dell'Inps, fino ad ora affidato a società private, dal 1° dicembre. Con l'internalizzazione, si legge in una nota, "si punta a migliorare la qualità dei servizi ed a realizzare economie, assicurando la stabilizzazione e la crescita professionale del personale".

Entro la fine di novembre, Inps Servizi, partecipata in house dell'Inps, assumerà tutti i 3.014 dipendenti selezionati la scorsa estate e in particolare 2895 operatori, 98 team leader, 13 responsabili di sala e 8 specialisti di formazione e qualità.

Nella seconda metà di novembre inizieranno le assunzioni delle 69 persone che saranno occupate presso la sede centrale della società sita in viale Aldo Ballarin 42 a Roma.

A seguire saranno aperte 13 sedi territoriali ubicate presso le sedi INPS più vicine ai siti attualmente utilizzati per i servizi di contact center.

In attesa della definizione logistica delle sedi e della chiusura degli accordi sindacali, continua la nota, tutti gli operatori del contact center continueranno a lavorare in smart working.

Le operazioni di subentro si stanno svolgendo in accordo e collaborazione con le aziende che hanno sino ad ora gestito il contact center multicanale e che continueranno a farlo fino al prossimo 30 novembre garantendo la continuità dei servizi.

