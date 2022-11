Inail, 30% morti sul lavoro per incidenti stradali in 2021

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Lo scorso anno le denunce di infortuni stradali con esito mortale sono state 415, il 30% del numero complessivo delle morti sul lavoro segnalate all'Inail, in aumento del 6% rispetto al 2020, ma ancora al di sotto dei circa 500 casi denunciati negli anni precedenti. Con l'obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza stradale, si legge in una nota, Inail e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) lanciano la nuova campagna di comunicazione "Non rischiare, segui la #StradadellaSicurezza" che a partire da oggi proseguirà per circa un mese su stampa, web, tv e radio nazionali e locali, per promuovere comportamenti corretti che rendano sicura l'esperienza di guida per tutti gli utenti della strada.

La campagna, composta da spot audio e video di 30 secondi e da contenuti visuali e informativi, si legge in una nota, ha come target principale di riferimento autotrasportatori, gestori di aziende di trasporto, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e altre figure della prevenzione aziendali. (ANSA).