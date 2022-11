Imprese:Miccichè (Intesa),norme fisco per aumento dimensioni

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Dobbiamo favorire l'aumento delle dimensioni delle aziende" anche attraverso delle norme "fiscali che facilitino le acquisizioni e le fusioni". Lo afferma Gaetano Miccichè, chairman divisione Imi corporate e investment banking di Intesa Sanpaolo che ribadisce inoltre la necessità di convogliare, tramite diversi strumenti, parte della "ricchezza privata che dorme" nei conti delle banche per finanziare "le aziende italiane" e "rivitalizzare l'economia". Miccichè si è anche augurato che l'attuale governo "possa durare per l'intera legislatura, e lo dico da anni a prescindere del colore politico, in modo da operare nel medio lungo termine. In 14 anni di cancellierato della Merkel l'Italia ha avuto 9 primi ministri. Se ogni anno e mezzo cambiasse l'ad nessuna azienda riucirebbe a realizzare gli obiettivi prefissati". (ANSA).