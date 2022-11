Gas: pool banche con Sace finanzia Cosulich per nave gasiera

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Un pool di istituti composto da Crédit Agricole Italia, nel ruolo di Arranger, Lender e Banca Agente, e UniCredit, Cdp, Banco Bpm nei ruoli di Arranger e Lender, ha erogato un finanziamento di 29,5 milioni di euro, assistito dalla Garanzia Sace, a Fratelli Cosulich per la costruzione di una nave gasiera.

Il finanziamento, che coprirà il 70% del valore complessivo dell'intera operazione, equivalente a circa 44 milioni di dollari, verrà utilizzato dalla Fratelli Cosulich - si legge in una nota - per la realizzazione di un'imbarcazione che, con le sue circa 5.300 tonnellate di portata lorda, sarà in grado di trasportare oltre 8.200mc di GNL e 500mc di MGO (marine gasoil), nonché di un impianto di gestione del carico che sarà progettato e realizzato da Wartsila Gas System. (ANSA).