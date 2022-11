Fisco: notai, garantiamo allo Stato l'incasso di miliardi

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - I notai italiani possono "contribuire al riordino e alla semplificazione del sistema tributario, riordino che oggi non è più differibile, così come possiamo suggerire misure finalizzate alla produzione di gettito che, allo stesso tempo, incentivino settori in difficoltà come quello immobiliare. Non dimentichiamo che, ogni anno, garantiamo allo Stato l'incasso di miliardi di imposte in modo sicuro e senz'aggio alcuno". A pronunciare queste parole il presidente del Consiglio nazionale del Notariato Giulio Biino, dal palco del congresso della categoria che ha aperto oggi i battenti, nella Capitale. "Possiamo - ha aggiunto - continuare, e allo stesso tempo proporre nuovi strumenti, nella lotta all'evasione e al riciclaggio". I notai, a seguire, ha detto il vertice dei professionisti riuniti a Roma fino a sabato 5, sono in grado di "fornire risposte concrete alla volontà di rendere più semplice il sistema delle imprese incentivando la propensione ad investire ed attraendo così capitali stranieri. ll tutto nell'assoluto rispetto della legalità, che è garanzia di competitività", evidenziando che "siamo all'avanguardia nella procedura di digitalizzazione e la recente creazione della Piattaforma del Notariato Italiano finalizzata alla costituzione di srl e srls "online" ne è la riprova", secondo il presidente.

E "se il ministero dello sviluppo economico ha assunto oggi il nome di "made in Italy" noi ci sentiamo proprio quel "made in Italy" da esportare: vogliamo che il nostro orgoglio, il nostro entusiasmo e la nostra competenza siano contagiosi. Il Notariato, i notai, non sono interessati - ha precisato Biino - ad accaparrarsi nuove competenze sottraendole ad altri: sono interessati unicamente alla ricerca di soluzioni che portino alla crescita e allo sviluppo così migliorando, semplificando e agevolando la vita di tutti". E questo "perchè noi non siamo come gli altri professionisti. Qualche volta questo suona sgradevole alle orecchie di qualcuno, ma noi siamo altro: noi siamo parte dello Stato e questo fa parte del nostro Dna", ha chiuso. (ANSA).