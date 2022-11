Finanza: commercialisti, via a Osservatorio mercato capitali

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Semaforo verde, oggi, a Milano, per l'Osservatorio sul mercato dei capitali italiani ed esteri, istituito dal Consiglio nazionale dei commercialisti di cui fanno parte Banca d'Italia, Consob, Assogestioni, Borsa italiana ed Elite, parte del gruppo Euronext. Lo scopo, recita una nota dei professionisti, è "proporre un modello specifico di politica di dialogo e confronto istituzionale volto a rafforzare l'efficacia delle norme e ad aiutare il sistema economico nazionale in questo preciso frangente storico. L'Osservatorio elaborerà documenti di carattere scientifico finalizzati all'analisi e allo studio, anche in chiave prospettica, della normativa di riferimento a supporto di operatori e professionisti e promuoverà sinergie e collaborazioni con enti specializzati, Università, enti di ricerca pubblici e privati di particolare rilevanza per la professione di commercialista. Con questo Osservatorio i commercialisti si pongono come collegamento tra sistema delle imprese e legislatore.

Coordinatore scientifico dell'Osservatorio è stato designato Maurizio Dallocchio, professore ordinario di Finanza aziendale alla Bocconi", si legge. "Negli ultimi anni - spiega il presidente dei commercialisti italiani Elbano de Nuccio - importanti innovazioni normative sono state introdotte con lo scopo di promuovere e stimolare l'accesso da parte delle imprese ad un mercato del credito complementare a quello bancario e di incentivare il processo di investimento e di capitalizzazione delle aziende. Il primo obiettivo delle attività dell'Osservatorio sarà quello di definire delle best practice sviluppate a livello sia nazionale sia internazionale. Punterà, inoltre, a individuare indicazioni e opzioni volte a supportare le società e il legislatore, accompagnando le imprese e affiancando il legislatore nella individuazione della forma di collaborazione più efficace". E, chiude, verrà approfondito "lo studio degli strumenti di finanza alternativa che negli ultimi anni hanno consentito al sistema imprenditoriale di accompagnare progetti di crescita dimensionale, integrando l'apporto finanziario fornito dal sistema creditizio". (ANSA).