Fiere: a Firenze Home Texstyle, salone tessile e biancheria

(ANSA) - FIRENZE, 03 NOV - Torna dall'11 al 13 febbraio 2023 Firenze Home Texstyle, salone internazionale del tessile alla sua quinta edizione alla Fortezza da Basso.

Negli oltre 11mila metri quadrati del piano inferiore del Padiglione Spadolini, spiega una nota, si potranno ammirare le nuove collezioni di biancheria per la casa, le ultime proposte e soluzioni in tema di tappezzeria, tendaggi, tessuti per l'arredo, tessile per spa, tessile per la nautica, contract, hotellerie, editoria tessile, fragranze. In mostra prodotti per la casa e l'ambiente indoor e outdoor con un'attenzione particolare a lavorazioni e materiali green ed ecosostenibili per una panoramica delle nuove esigenze legate alle trasformazioni di tutti gli atti della sceneggiatura del'abitare. La manifestazione si svolgerà in concomitanza con la 16ma edizione di Immagine Italia & Co. riattivando così la sinergia fra i due eventi. (ANSA).