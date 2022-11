Ex Ilva: Turco (M5S),impegno per integrazione salariale alla Cig

(ANSA) - TARANTO, 03 NOV - "In merito all'invito del Coordinatore provinciale Usb-Taranto, Franco Rizzo, sul tema delle integrazioni salariali per i lavoratori ex Ilva in A.S., confermiamo da parte del Movimento 5 Stelle, così come sempre accaduto nella scorsa legislatura, il pieno sostegno al reddito dei lavoratori Ilva in As". Lo afferma in una nota il senatore tarantino Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

"In questi anni - aggiunge - abbiamo garantito misure volte a salvaguardare i redditi degli ex lavoratori dello stabilimento siderurgico. Lo faremo anche quest'anno, con un emendamento alla prossima Legge di Bilancio, prevedendo la proroga dell'integrazione salariale al 2023, così come previsto dall'Art. 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, e la possibilità della stessa di essere anticipata da Ilva, laddove dovessero emergere eventuali ritardi di pagamento". Allo stesso tempo, conclude Turco, "proporremo nuovamente al Parlamento la proposta di Legge, a mia prima firma, sulla possibilità di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti ad amianto". (ANSA).