Dl aiuti ter:sbloccati fondi per domande 1.360 imprese a Simest

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Arriva la copertura, a valere sui fondi del Pnrr, per le 1.360 domande di finanziamento agevolato e co-finanziamento a fondo perduto presentate dalle imprese a Simest, e finora non accoglibili per l'esaurimento delle risorse a disposizione. La misura è infatti contenuta in un emendamento del governo al decreto aiuti ter. Le domande - si legge nella relazione tecnica al provvedimento - determinano un potenziale assorbimento di risorse di circa 880 milioni. (ANSA).