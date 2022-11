Confindustria, produzione manifattura Marche +0,2% in 3 mesi

(ANSA) - ANCONA, 03 NOV - L'industria manifatturiera regionale marchigiana chiude il terzo trimestre 2022 con attività produttiva e commerciale rispettivamente a +0,2% e e +0,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo i risultati dell'Indagine Trimestrale condotta dal Centro Studi "Giuseppe Guzzini" di Confindustria Marche, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Si tratta comunque per la produzione industriale di un risultato migliore del dato nazionale nel bimestre luglio-agosto (-2%). Le vendite sul mercato interno hanno registrato un -1,2% rispetto al terzo trimestre 2021, con risultati positivi per Minerali non metalliferi, Sistema Moda e Gomma e plastica. Debole l'andamento per la Meccanica, il Legno e mobile e l'Alimentare. Le vendite sull'estero hanno registrato un +2% rispetto al terzo trimestre 2021. Positiva la dinamica per l'Alimentare e il Sistema moda. Stabili i Minerali non metalliferi, mentre negativo è l'andamento per il Legno e Mobile, la Meccanica e la Gomma e Plastica. Nella media del trimestre luglio-settembre 2022, i livelli occupazionali sono diminuiti (-0,7%), con andamenti negativi nella Meccanica, nel Legno e Mobile e nei Minerali non Metalliferi. Nello stesso periodo, le ore di cassa integrazione hanno subito una diminuzione del 67,6% rispetto al terzo trimestre 2021, passando da 12,5 a 4 milioni. "Le difficoltà sui mercati di approvvigionamento, la crescita dei costi e l'impennata dei prezzi di vendita - commenta il presidente di Confindustria Marche Claudio Schiavoni - stanno comprimendo la flessibilità di azione delle imprese su tutti i mercati, con rischi evidenti per la regolarità dei processi produttivi. A tutto questo si aggiungono le crescenti tensioni geopolitiche e l'elevata incertezza sulla situazione economica generale che influenzano negativamente le aspettative delle imprese per il trimestre finale dell'anno", conclude. (ANSA).