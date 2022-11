Confindustria lancia "Studio strategico sviluppo Umbria"

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 03 NOV - Con l'obiettivo di formulare delle proposte per favorire il rilancio della regione, a partire dall'analisi del territorio e delle risorse del Pnrr, arriva lo "Studio strategico per lo sviluppo dell'Umbria" promosso da Confindustria Umbria in collaborazione con The European House - Ambrosetti.

La presentazione del progetto "Umbria 2032" è avvenuta durante l'assemblea generale di Confindustria Umbria al Teatro Lyrick di Assisi. Studio illustrato da Lorenzo Tavazzi, senior partner di Ambrosetti e commentato da Innocenzo Cipolletta, già direttore generale di Confindustria, economista, presidente Aifi (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) e "grande amico dell'Umbria" come ha ricordato il presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli.

I risultati dei lavori dello studio - è stato annunciato - saranno poi presentati in un forum finale a marzo 2023.

"Oggi lanciamo ufficialmente il progetto - ha affermato Briziarelli - e colgo l'occasione per ringraziare la Regione, le Fondazioni di Perugia e di Terni per i contributi ed il sostegno che rendono possibile tale studio. L'anno scorso dissi che per dare forza alla regione serviva un Patto per l'Umbria. In questi 12 mesi abbiamo seguito quella impostazione, ed abbiamo sempre tentato di unire le nostre forze con le Istituzioni, le Agenzie regionali, l'Università, i sindacati, gli ordini professionali, e gli altri Enti per contrastare le difficoltà e per preparare la ripresa. Lo studio declina lo stesso principio, in una prospettiva di lungo periodo che guarda ai prossimi 10 anni".

Come ha spiegato Tavazzi, il modello di impresa sta cambiando e si affermano nuovi fattori competitivi che fanno parte dell'identità industriale umbra. "C'è un chiaro cambio di visione aziendale - ha detto - che lega il valore economico ai valori umani ed ambientali, e l'Umbria è percepita come una terra che vive e comunica la nuova prospettiva in maniera esemplare. Lavorare in Umbria può essere perciò un grande valore aggiunto per gli imprenditori che hanno l'opportunità di sviluppare con progetti coerenti questo approccio competitivo".

Al centro dello studio strategico "Umbria 2032" c'è prima di tutto lo scenario di riferimento con le opportunità di rilancio per l'economia regionale offerte dal Pnrr. Tre sono le ragioni messe nero su bianco per cui ci sarebbe bisogno di un progetto di rilancio della competitività territoriale in Umbria: la "tempesta perfetta" con cinque fattori di crisi congiunturali che non si erano mai registrati contemporaneamente (pandemia, conflitto russo-ucraino nel territorio europeo, crisi inflattiva, incremento dei costi dell'energia, disruption delle catene di approvvigionamento); l'opportunità storica rappresentata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la trasformazione strutturale del Paese, con un ruolo centrale dei territori; i "campanelli di allarme" in Umbria soprattutto legati alla sostenibilità del proprio percorso di crescita futura, ulteriormente aggravati nel periodo post-pandemico.

Alla luce di questo scenario, ha ribadito Tavazzi, la missione di "Umbria 2032" è quindi quella di contribuire al rilancio del territorio attraverso l'analisi del posizionamento strategico della regione e l'identificazione di un modello economico e di sviluppo capace di valorizzare e sfruttare le opportunità derivanti dal Pnrr. "L'iniziativa - ha spiegato - intende dare risposte concrete a sei domande fondamentali: perché un'impresa dovrebbe insediarsi qui e non altrove? Perché un'impresa già presente dovrebbe decidere di rimanervi? Perché un contribuente/famiglia, dovrebbe decidere di risiedere e contribuire qui e non altrove? Perché un talento dovrebbe decidere di lavorare qui e non altrove? Perché un turista dovrebbe scegliere di venire qui e non altrove? Perché uno studente dovrebbe venire qui a studiare?".

Questi invece i cantieri di lavoro dello studio strategico: identificazione del posizionamento strategico e delle vocazioni produttive dell'Umbria vis-à-vis i principali megatrend; stima dei fondi del Pnrr che saranno allocati in Umbria e degli impatti economici attesi dagli investimenti; formulazione di proposte di sviluppo in grado di valorizzare e sfruttare i fondi del Pnrr e di attivare investimenti.

A bilancio - è stato infine annunciato - sarà realizzato un evento di riferimento per lo scenario strategico relativo alla situazione e alle prospettive dell'Umbria a 360 gradi, "connotandola come territorio che sperimenta un nuovo paradigma di sviluppo ed è in grado di rafforzare il proprio sistema economico-sociale nella fase di ripresa abilitata dalle riforme e dagli interventi del Pnrr". Con l'obiettivo di presentare e discutere proposte innovative e progetti bandiera per la crescita dell'economia e della competitività territoriale e di favorire un dibattito costruttivo tra gli stakeholder e creare informazione e consapevolezza sulle priorità per il futuro dell'Umbria. (ANSA).