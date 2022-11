Confindustria: a Sassuolo rinnovato il centro ceramico

(ANSA) - SASSUOLO, 03 NOV - Svelata, a Sassuolo, la rinnovata sede del centro ceramico di via Valle d'Aosta, una struttura suddivisa su tre piani per oltre 1.200 metri quadrati, che conta di larghi spazi per i laboratori dove si svolgeranno le prove tecnologiche, fisiche, meccaniche, chimiche sia sui prodotti finiti (come piastrelle e sanitari) sia sulle materie prime naturali e di riciclo. All'inaugurazione il presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani e dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico Vincenzo Colla.

"La ricerca rappresenta uno degli asset più importanti per la competitività delle nostre imprese - spiega Savorani - il centro ceramico, che per molti versi è il 'braccio tecnico' dell'associazione, svolge da più di 45 anni una incisiva azione in questo campo, rivestendo un ruolo centrale anche nello sviluppo delle normative di settore nazionali e internazionali e nella formazione specialistica. In questo contesto, auspichiamo una sempre maggiore cooperazione con tutta la filiera ceramica e le università del territorio, affinché la nuova sede del centro ceramico possa diventare sempre più la casa comune per tutti".

