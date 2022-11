Camere commercio:Catanzaro;Mancuso, bene elezione Falbo

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 03 NOV - "Faccio le mie congratulazioni a Pietro Falbo, per la sua elezione a presidente della nuova Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso.

"In questo tempo di grave crisi che colpisce il tessuto produttivo delle nostre comunità - aggiunge Mancuso - il nuovo corso dell'Ente camerale darà senz'altro un ulteriore impulso agli interessi collettivi delle tre province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti gli operatori della Camera di Commercio e alle attività produttive, per il contributo che danno alla crescita dei territori, soprattutto in questa congiuntura di forte disagio economico e sociale, convinto che il confronto leale, la collaborazione e la condivisione delle scelte, siano il presupposto indispensabile per affrontare le sfide del momento".

(ANSA).