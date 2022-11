Camere commercio:Catanzaro;Fiorita, buon lavoro a Falbo

(ANSA) - CATANZARO, 03 NOV - "Congratulazioni e auguri di buon lavoro al neo eletto presidente della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo, Pietro Falbo, per il complesso e strategico ruolo che si accinge ad intraprendere alla guida del nuovo organismo di rappresentanza del tessuto economico e produttivo dell'area centrale della Calabria. Un incarico che Falbo assume oggi, dopo anni di lavoro ed esperienza all'interno del mondo delle categorie e del commercio, in un momento storico difficile per le nostre imprese". E' quanto afferma, in una nota, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

"L'ente nato dopo l'accorpamento delle Camere di commercio - prosegue Fiorita - richiederà un delicato processo di riequilibrio e di riassetto organizzativo, nel garantire pari dignità a tutti i territori, partendo dalla funzione direzionale e baricentrica a cui Catanzaro potrà assolvere. Una funzione che il Capoluogo di Regione ha esercitato sul campo, grazie ad una storia amministrativa e di solidità finanziaria che la Camera di Commercio di Catanzaro ha sempre portato avanti con orgoglio, assurgendo a modello positivo di buone pratiche anche per le altre province".

"A Pietro Falbo rinnovo, quindi, un sincero in bocca al lupo, a nome dell'intera giunta - sostiene ancora il sindaco di Catanzaro - ribadendo lo spirito di collaborazione e di sinergia istituzionale, che ha sempre caratterizzato il rapporto tra l'amministrazione comunale e l'ente camerale, per lo sviluppo e la crescita del territorio". (ANSA).