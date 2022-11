Camere commercio:Catanzaro; Ferrara, congratulazioni a Falbo

(ANSA) - CATANZARO, 03 NOV - "Il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, unitamente agli organismi direttivi, esprime vivo apprezzamento e fervide congratulazioni per l'elezione di Pietro Falbo a presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia". E' quanto si afferma in una nota dell'organizzazione degli industriali calabresi.

"È un prestigioso incarico - afferma Ferrara - che va a coronare un percorso personale e professionale di alto spessore nella consapevolezza che il presidente Falbo saprà affrontare questa sfida che lo vedrà impegnato in prima linea, rafforzando ulteriormente il sistema camerale, precedentemente guidato in maniera egregia da Daniele Rossi, al quale vanno i miei più fervidi ringraziamenti per essersi assunto, in un momento così difficile per l'economia e per l'intero Paese, un onere e una responsabilità nei confronti del territorio e del sistema delle imprese".

"Sono convinto che - aggiunge il presidente Ferrara - l'esperienza associativa, il rigore intellettuale e lo spirito di servizio che hanno sempre contraddistinto il neo presidente Falbo, renderanno la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone Vibo Valentia un interlocutore qualificato ed un valido punto di riferimento per il sistema economico e per gli attori sociali del territorio. Confindustria con i suoi rappresentanti sarà a fianco del presidente Falbo con lealtà ed atteggiamento propositivo". (ANSA).