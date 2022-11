Banche: Turco (5S),depositato ddl per ridare bcc a territori

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Un numero sempre maggiore di Comuni non ha più uno sportello bancario. Secondo quanto denunciato da più osservatori, sarebbero addirittura 3mila i municipi completamente privi di banche territoriali. Si tratta, tra le altre cose, dei perversi effetti della sciagurata riforma Renzi del credito cooperativo. Come M5S intendiamo chiedere all'attuale Governo di modificare profondamente quella riforma sbagliata che sta producendo una desertificazione bancaria. Per questo abbiamo depositato in Senato un ddl, a mia prima firma, che intende smantellare la configurazione introdotta dall'allora premier Renzi". Lo scrive in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S.

"Una configurazione - aggiunge - che, a detta di tutti, sta penalizzando il settore delle Banche di credito cooperativo, costrette ad aderire a due capogruppo bancarie che di fatto ne comportano la sottoposizione all'eccessiva vigilanza della Bce.

Ciò ha determinato un notevole aumento dei costi amministrativi, ha limitato l'operatività delle stesse banche, ha compromesso la loro autonomia gestionale e ha inficiato lo storico rapporto col territorio, mettendo a rischio l'obiettivo della stessa mutualità delle Bcc".

"Il ddl appena depositato dal M5S prevede, in alternativa agli attuali Gruppi bancari cooperativi, la possibilità di creare 'Sistemi di tutela istituzionale' all'interno dei quali le Bcc potrebbero recuperare autonomia gestionale e ancoraggio al territorio, con conseguente rafforzamento della loro autonomia gestionale e alleggerimento dei rigidi meccanismi di vigilanza della Bce", conclude. (ANSA).