Pmi Manifattura Eurozona a 46,4,il peggiore da inizio Covid (2)

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Tra i costituenti dell'eurozona monitorati, solo l'Irlanda ha osservato ad ottobre un miglioramento, le rimanenti nazioni hanno registrato contrazioni manifatturiere più profonde, con la maggior parte che ha inoltre riportato cali più veloci dallo sconvolgimento iniziale causato dal Covid19 durante la prima metà del 2020. La Spagna è stata la nazione a riportare la prestazione peggiore ad ottobre, seguita subito dopo dalla Germania.

"Il settore produttore di beni dell'eurozona si è spostato in una contrazione più profonda all'inizio del quarto trimestre. Le indagini PMI stanno adesso chiaramente mostrando che l'economia manifatturiera è in recessione - dichiara Joe Hayes, Senior Economist presso S&P Global Market Intelligence - Ad ottobre, i nuovi ordini sono diminuiti ad un tasso che raramente abbiamo osservato nel corso dei 25 anni di raccolta dati. Contrazioni maggiori sono state riportate solo durante i mesi peggiori della pandemia e all'apice della crisi finanziaria globale tra il 2008 e il 2009.

Tra i fattori che potrebbero aggravare la contrazione è inclusa l'inflazione, che rimane ostinatamente elevata malgrado le continue prove di una riduzione della pressione sulla catena di distribuzione. Ad ottobre, rimangono ancora una volta prettamente negative le aspettative per il futuro dei manifatturieri, suggerendo che le aziende si aspettano che queste difficili condizioni si protrarranno nel 2023. Gli sviluppi del mercato energetico continueranno ad avere un'importanza fondamentale per i manifatturieri dell'area euro nel periodo invernale. L'ondata di temperature miti in Europa sinora fa ben sperare e ha aiutato a contenere i prezzi all'ingrosso del gas. Dobbiamo però rimanere consapevoli dei rischi che temperature fuori dall'ordinario potrebbero portare al razionamento dell'energia, causando problemi su vasta scala alla produzione manifatturiera." (ANSA).